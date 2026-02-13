10日のゆりかめも賞で1勝クラスを勝ち上がったスカイスプレンダー（牡3＝池江、父サートゥルナーリア）は両前膝に熱感があったことからX線検査を受けたところ、橈側（とうそく）手根骨剥離骨折が判明した。13日、シルクホースクラブが発表した。全治6カ月以上の診断で今後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきに移動し、骨片摘出手術を受けるか、保存療法で経過を観察するか判断する。