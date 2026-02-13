2024年5月、群馬県伊勢崎市で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、家族3人が死亡した事故の裁判で13日、裁判所は危険運転致死傷罪の成立を認め、71歳の元トラック運転手の男に懲役20年の判決を言い渡した。遺族は「思いが通じた。罪を償ってほしい」と語った。家族3人死亡事故で被告に懲役20年の判決群馬県・伊勢崎市の国道で2024年5月、乗用車がトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故で危険運転致死傷の罪に問われている男