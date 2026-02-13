2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。今年2026年は、4月10日（金）・11日（土）・12日（日）に開催される同フェスティバル。その最後の追加出演アーティストが決定した。4月10日（金）、想像を超えるマッチングで世を驚かせてきた“伝説のツーマン企画”が、かつてないスケールで幕を開けることに。こ