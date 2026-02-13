東京証券取引所が１３日に発表した２月第１週（２月２～６日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が２７４５億９８１２万円と５週連続の買い越しとなった。海外投資家による売りの金額と買いの金額はともに昨年１０月第５週の水準を上回り過去最高となった。前週は１５９８億９０７４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は６７１１億円の買い越し