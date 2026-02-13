NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが、ヘブン役のトミー・バストウと錦織友一役の吉沢亮による2ショットオフショットを公開した。 参考：『ばけばけ』吉沢亮の“絶望を超えた無の感情”に息を呑む錦織の人生が報われることを願う 投稿では吉沢とバストウが衣装姿で並んで立ち、穏やかな表情を見せている。キャプションには「ヘブンさんが松江に滞在したのは1年3カ月。ヘブンさんと錦織さん、二人の友情