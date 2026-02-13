米沢の冬の風物詩上杉雪灯篭まつりがあすからはじまります。 【写真を見る】会場を照らす幻想的な明かり米沢の冬の風物詩「上杉雪灯篭まつり」を前に急ピッチで準備！ 暖かさから戸惑いの声も...（山形） 会場ではきょう日中も急ピッチで祭りの準備が進められていました。 上杉雪灯篭まつりは今年で４９回目となります。雪で作った灯篭にロウソクを灯し会場を幻想的な明かりで照らします。 近年は雪が少なく、規模を縮小して