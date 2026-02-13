タンスのゲンは2月6日に、ポケットコイルをベースにした独自の5層構造と、オリジナル素材「シンデレラフィットフォーム」を使用した、「寝落ち姫のマットレス」を公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、シングルが2万9999円、セミダブルが3万4999円、ダブルが3万9999円、クイーンが4万4999円、キングが4万9999円。●注目ポイントは5層構造「寝落ち姫のマットレス」は、5層構造による