日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 21988( 20816) 6月限 128(28) TOPIX先物 3月限 19696( 19562) 日経225ミニ 3月限218944(218904) 4月限6725(472