アンビスホールディングス [東証Ｐ] が2月13日大引け後(18:15)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比17.4％減の15.7億円に減ったが、通期計画の33億円に対する進捗率は47.8％に達し、5年平均の24.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の17.1％→12.3％に低下した。 株探ニュース