日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 18(18) SBI証券 13( 7) 松井証券 4( 4) 楽天証券 2( 2) インタ