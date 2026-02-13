日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 399( 255) モルガンMUFG証券 200( 200) ソシエテジェネラル証券63(63) BNPパリバ証券 132(32) 豊証券