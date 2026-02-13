ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ [東証Ｐ] が2月13日大引け後(18:15)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.4％増の32.8億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.9％増の12.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の21.6％→25.0％に上昇した。 株探ニュース