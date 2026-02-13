インフルエンザの県内の感染者数は前の週より1000人あまり増え、4週続けての増加となりました。 流行警報は12週間続いています。 県が発表した2月2日からの1週間の感染症の発生状況について、インフルエンザの患者数は前の週から1046人増え2784人となりました。 去年12月にピークを迎えたあとはいったん減少していましたが、再び上昇に転じ、4週連続で前の週より増えています。 12週続けて流行警報レベルとな