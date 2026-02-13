中道改革連合の新代表に小川淳也氏が選出されたことについて、自民党の小林政調会長は「前向きな政策論議を交わしたい」と述べました。自民党小林政調会長「日本の国益のために建設的な議論をさせていただきたいと思いますし、与野党それぞれ立場はありますけれども、前向きな政策論議を交わすことができたらいいのではないか」自民党の小林政調会長は13日、中道改革連合の新代表に小川淳也氏が選ばれたことについてこのように述