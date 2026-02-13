衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選。小川淳也氏が階猛氏を制し、新たな代表に選出されました。中道改革連合小川淳也 新代表「出自も様々だし、経てきた経験も利害も多様であっていいんです。全てを統合していく役割なり、責任が党代表にある」立憲民主党出身の小川氏が強調するのは党内融和です。新たな執行部の体制については「バランスをとっていきたい」として、週明けに本格始動したい考えです。公明出身者からも…