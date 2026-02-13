伊藤美来が、2026年3月18日に発売するライブ映像作品『ITO MIKU Live 2025『Birth of Pops』』のジャケット写真と購入者特典絵柄を解禁した。本作は、2025年10月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催したワンマンライブ＜伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops＞を収録した作品。アンコールを含め、披露した全20曲とMCのすべてを収録しており、特典映像にはリハーサル現場や当日の舞台裏を追ったメイキングが収められている。なお、本