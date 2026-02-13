東京大学大学院の元教授が収賄の疑いで逮捕された事件で、東京地検はきょう、元教授ら3人を起訴しました。収賄の罪で起訴されたのは、東大大学院元教授の佐藤伸一被告（62）と、元特任准教授の吉崎歩被告（46）です。東京地検によりますと、佐藤被告と吉崎被告は2023年3月から2024年8月の間に、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに、高級クラブや性風俗店であわせておよそ380万円相当の接待を違法に