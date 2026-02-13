埼玉県秩父市で4日に発生した山林火災は、発生から丸9日経過したきょう（13日）午後5時ごろに鎮圧されました。埼玉県秩父市の浦山で今月4日に発生した山林火災は、丸9日にわたり延焼が続いていましたが、消防によりますと、きょう（13日）午後5時ごろに鎮圧されたということです。この山林火災でおよそ143ヘクタールが焼け、70代の女性が顔にやけどを負っています。出火原因については、今後の調査で明らかにするとしています。こ