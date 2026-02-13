ストロングスタイルプロレスを主戦にしている村上和成が13日、都内でメディアを呼びつけて勝手に懇親会を開き、ストロングスタイルプロレスの平井丈雅代表の新たなTシャツをつくりお披露目した。昨年同様にメディアを勝手に集合させ、懇親会でごま団子を振る舞った。そして、「皆さんにプレゼントがあるんだよ」と背中に「PARTNER」とプリントされた平井代表のTシャツを「限定品だから、次の大会（3月19日、後楽園ホール）で着