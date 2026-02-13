【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統はＡＦＰ通信のインタビューに対し、中国が台湾を併合した場合、「次に日本やフィリピンなどのインド太平洋諸国が脅威にさらされる」と語った。総統府が１２日、発言内容を公表した。インタビューで頼氏は、「中国は台湾を併合しても対外拡張の歩みを止めることはなく、いっそうひどくなるだろう」と述べた。台湾の防衛力を強化する考えも示した。中国外務省報道官は１