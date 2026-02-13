2026年1月21日（水）〜23日（金）・幕張メッセで開催された『ライブ・エンターテイメントEXPO』。演出機材、グッズ、チケッティングサービスなど、ライブ・フェス・演劇関連の製品を手掛ける多数の企業が出展し、ライブ事業関係者などが多数来場。様々な講演も行われた。1月 21日（水）の『音楽フェスの未来を語る〜TOKYO ISLAND・氣志團万博・LuckyFesの挑戦〜』には、TOKYO ISLANDキャプテン／音楽ジャーナリスト／（株）FACT 代