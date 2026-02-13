中道改革連合は13日午後に代表選挙を行い、元立憲民主党・幹事長の小川淳也氏が新代表に選出されました。今回は、この「中道の代表選挙」と「高市首相の動き」のオモテとウラ側について、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。■中道・新代表は“庶民感覚重視”の政治家──まず1つめ。オモテの動きとしては、中道の新代表が小川淳也さんに決まりました。小川さんは「パーマ店の長男」としても知られてい