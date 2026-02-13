サンボマスターが、最新EP作品『Naked E.P.』をいよいよ2月18日にリリースするが、先行してサンボマスターの近況動画を公開した。動画では、ビクターオンラインストア限定セットに同封されるカセットテープ用のシールに、メンバーが和気あいあいとシリアルナンバーを書き込んでいる姿が確認できる。先日、左手薬指の骨折が発表された山口もギブスをはめながら丁寧にナンバーを綴っている。全国各地のリスナーから愛あるご心配のメ