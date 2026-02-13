石川県議会が13日に閉会し、県内は告示が来週・19日に迫った石川県知事選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。最終日を迎えた石川県議会。「これにて散会」閉会後、石川県の馳知事は早速、議員たちのもとへ。 「ありがとうございます。しっかりやります」「本番ですから、頑張りましょう」「ガンバリます！」馳氏推薦 自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「今、知事を変えて、一体何の県益があるのかと」馳知事の推薦を決め