福岡県北九州市小倉在住のシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が4月より、全国ツアー＜“Kishibe”Release TOUR 2026＞を開催することが発表となった。同ツアーは3月18日リリースの1stフルアルバム『Kishibe』を引っ提げて行われるもの。4月14日の地元・福岡LIVE HOUSE Queblickを皮切りに9月18日の東京・下北沢ERAまで、自身過去最多の全31公演となる。2025年、Etrangerはふたつのツアーを実施し、計34ヶ所をまわった。