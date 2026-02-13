SIX LOUNGEが、初のアコースティックアルバム『マイフェイバリットソング』を3月18日に発売することを発表した。本作は全10曲入りとなっており、インディーズ時代の未配信楽曲も収録。初回生産限定盤の特典映像には、2025年4月に行われたBillboard Live TOKYOでのワンマンライブの模様が収録されるという。◾️アルバム『マイフェイバリットソング』2026年3月18日（水）リリース購入：https://erj.lnk.to/yLmqQA初回生