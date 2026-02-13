読売巨人軍の宮崎キャンプで行われた能登復興イベント。会場には石川県出身の松井秀喜さんも登場し、テレビ金沢のカメラに能登への思いを語ってくれました。寄田 大地 記者：「九州の宮崎空港に来ています。各プロ野球チームがキャンプのために集まっていまして、そして読売巨人軍も現在キャンプを行っています」宮崎県のひなたサンマリンスタジアムで行われた、読売巨人軍の春季キャンプ。 この日の紅白戦では、星稜高校