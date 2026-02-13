ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』が11日にスタート。初回放送では、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結した。【写真】何そのテクニック!?美女たちの“甘いささやき”“指挟みキス”に“鼻ディープ”『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）