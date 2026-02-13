石川県の浄水場への油の混入問題を巡り、これまでに油の臭いが確認された場所での再調査で13日、再び油の臭いが確認されました。今月10日、手取川の浄水場で油の混入が確認され、その後、4時間半にわたって石川県内の13市町への水道水の供給が停止した問題。石川県は13日までに行われた調査で、油の臭いが確認されていた手取川と、その支流の直海谷川の合わせて3か所で再調査を行いました。 13日の調査では、取水口の上流4.5キ