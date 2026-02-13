中道改革連合の代表選で小川淳也新代表に僅差で敗れた階猛氏は１３日、東京・永田町の党本部で報道陣の取材に応じた。衆院選で大敗を喫した中道は、代表選で小選挙区と比例代表で当選した４９人によって行い、小川氏が２７票、階氏が２２票という僅差で終わった。小川氏に敗れた階氏は「自分の持ち味である逆境に強いことなどは伝えられましたが、小川さんの情熱的な人をひきつける力にはかないませんでした。実務的な面で小