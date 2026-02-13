寺本莉緒の2nd写真集が、4月1日に講談社より刊行されることが決定した。デビュー10周年の節目に、5年ぶりとなる王道グラビアを披露する。【写真】水着姿などキラーカットがいっぱい！寺本莉緒2nd写真集より先行カット2018年のグラビアデビュー以来、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。Netflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』や朝ドラ『おむすび』など、近年は俳優として確固たる地位を築いた彼女が、あえて