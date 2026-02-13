yutoriが、ミニアルバム『心の微熱』を3月4日にリリースすることを発表した。本作は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」を含む全6曲入りのミニアルバム。様々な愛を歌ったラブソングだけでなく「弱い自分を肯定し、寄り添いたい」というyutoriらしさが色濃く出ているミニアルバムになっているという。『心の微熱』ジャケット写真そして、ミニアルバムより「僕らは孤独だ」が本日先行配信された。「僕