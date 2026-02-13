山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、強烈なキャラクターたちの場面写真が一挙解禁。さらに、ビジュアルガイドブックの発売、関連イベント開催も発表された。【写真】山崎賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦ら『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクター場面写真ギャラリーシリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイ