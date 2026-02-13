ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーは13日（日本時間14日）に行われる。ショートプログラム（SP）で2位につけた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は前日練習で最終調整。その光景に驚きの声が広がった。まるで本番だ。五輪公式X日本語版が決戦前日の鍵山の様子を動画で公開した。曲をかけ、ジャンプ、スピンなどの確認をする22歳。演技が終わっ