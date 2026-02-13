モトローラ・モビリティ・ジャパンは、AIサポート機能「moto ai」を搭載したAndroidスマートフォン「motorola edge 60」をUQ mobile 取扱店などで2026年2月20日に発売します。 「motorola edge 60」（ジブラルタルシーネイビー） 記事のポイント 独自のAI機能「moto ai」によるサポートで、様々な機能をより便利に使えるのが特徴。大容量バッテリーを搭載しているので、充電を気にせず長時間使用できます。おサイフケー