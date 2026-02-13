2025年11月15日および16日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて＜氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜＞が開催された。同フェスの模様が全12時間にわたりWOWOWで独占放送／配信される。出演アーティストより、見どころコメント第二弾が到着した。＜氣志團万博＞は、「最高の仲間を集めて、最高の音楽を鳴らして、最高の時間を作りたい」という氣志團 團長・綾小路 翔の呼びかけに応え、ロックのみならずポップス