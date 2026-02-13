昨夏の甲子園準優勝校・日大三高（東京・町田市）の硬式野球部が活動を休止していることが１３日、分かった。同校では女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、１２日に男子部員２人（１７歳と１６歳）が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されていた。休止は１２日から。再開時期については今後検討するとしている。１２日にスポーツ報知の取材に応じた同校担当者は、「関係者の処分等についても今後、検