竹原ピストルが、2026年第1弾シングルとして、3月4日に新曲「ばっちこ〜い！！」を配信リリースすることを発表した。本作は、日常のなかで誰もが抱える不安ややるせない気持ちに対して、野球の守備で使用される「バッター、どこへでも打ってこい！」という意味の掛け声「ばっちこい！」という言葉を通して、一歩踏み出す背中を力強く押してくれる楽曲になっているという。公開されたジャケット写真は、使い込まれたグローブとボー