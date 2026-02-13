スポーツ配信チャンネル「ＤＡＺＮ」は１３日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮ杯」（６月１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した（投票開始日の２月６〜９日までの４日間の集計）＊＊＊Ｊ１のイースト（東）では、鹿島勢が上位を独占。１位のＧＫ早川友基が得票最上位につけ、２位はＦＷの鈴木優磨。３位にＤＦ植田直通が入り、４位のＦＷ伊藤達哉（川崎）