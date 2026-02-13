俳優の上地雄輔さん、美山加恋さん、大井怜緒さんが、9日、ドラマ『雨上がりのスカイツリー』の完成披露記者会見に出席。畑泰介監督や原作者の高森千穂さんとともに、撮影の裏話を語りました。左から、大井怜緒さん、美山加恋さん、上地雄輔さん、畑泰介監督、原作者の高森千穂さん上地さん演じる、俳優の夢を諦めショーパブでモノマネ芸人として働く主人公と、その娘の親子関係を描いたヒューマンドラマである今作。主人公