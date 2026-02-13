シドが、ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』を3月25日にリリースすることを発表した。ライブ映像商品『SID TOUR 2025 〜Dark side〜』は、2025年11月9日に東京・Zepp Hanedaで開催された全国7カ所を巡ったツアーファイナル公演を映像化したもの。シドの“ダークサイド”を表現した最新EP『Dark side』の世界観をそのままに、様々なシドのダークサイドが垣間見える楽曲たちを披露しただけでなく、ファンも唸るようなコ