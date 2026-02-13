昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、誕生日を迎えたことを報告し、子どもとの２ショットを披露した。福田アナは１３日までに、「Ｌｖ．３５になりました。たくさんのメッセージ、本当にありがとうございます。ひとつひとつ、ゆっくり大切に読ませていただいています。」と、誕生日を迎えたことを報告し、着物姿の福田アナが子どもとハートポーズする姿などをアップした。「昨日は『人に生かされている』