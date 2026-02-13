女子の１次リーグで、日本のフォルティウスがデンマークに７―１０で屈し、開幕２連敗となった。直近２大会で連敗スタートしたチームは全て１次リーグ敗退となっており、データ上も窮地に立たされる格好となった。第３エンドから２連続スチールを許し、７―７に追いついて迎えた延長の第１１エンドに３点を奪われた。＊＊＊日本勢がメダルを獲得した直近２大会において、１次リーグで連敗スタートを喫したチームは、全