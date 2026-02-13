国民民主党の玉木雄一郎代表が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「新しい税の三原則」を提案した。 【写真】前髪?分け目?…絶妙に違和感のある髪形の玉木氏 「Japan In-depth」に出演した際の動画を引用し、「私が配信の中で提案した『新しい税の三原則』①シンプル②フェア③デジタルです。これまでの税の三原則は、①公平②中立③簡素ですが、有名無実化しています。」とした