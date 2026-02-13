お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。14日に開催中の全国個展ツアーの熊本会場初日を迎える木梨。ファンに向け「熊本初個展、明日バレンタインデーオープン！成美さん・所さん・若槻千夏作品あり！スタンバイOK！火の国マラソン馬刺し辛子レンコンフェアー！くまもんのりもん、九州・熊本集合！！」と報告。さらに「還暦会、誕生会ばかりの2月