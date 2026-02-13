福岡市東区の民家で2001年、金丸金次郎さん＝当時（80）＝と妻愛子さん＝同（73）＝が首を絞められるなどして死亡した強盗殺人事件から25年となるのを前に、遺族や県警の捜査員ら約40人は13日、区内の商業施設で情報提供を呼びかけるチラシ約千枚を配った。千葉県松戸市に住む次女藤堂早苗さん（70）は「どうして両親が殺されなければならなかったのか。犯人の動機を知りたい。どんなささいなことでも思い出したら連絡してほし