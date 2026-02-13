11日のリュージュ男子2人乗りで滑るドイツのウェンドル、アルト組＝イタリア・コルティナダンペッツォ（AP＝共同）またも圧倒的な強さを発揮した。12日に行われたリュージュのチームリレーでドイツが4連覇を達成。同種目が採用された2014年ソチ大会から、一度も頂点を譲っていない。今大会が最後の五輪という男子2人乗りのウェンドル、アルト組はリュージュで男女を通じて最多となる通算7個目の金メダルに輝いた。ともに38歳で