格闘技イベント「RIZIN」は13日、都内で「RIZINLANDMARK13inFUKUOKA」（4月12日、マリンメッセ福岡）の会見を行い、対戦カードを発表した。RIZINバンタム級で初防衛を目指す王者ダニー・サバテロ（32＝米国）に後藤丈治（29＝TRIBETOKYOMMA）が挑戦。会見した後藤は「タイトルの話をいただけてうれしいなと思います。今、海外から強い選手が来てる。海外の選手からしたら日本で名前を上げて、金稼いで幸せになりたい