2月12日、丸高愛実がInstagramを更新した。【写真】娘との仲良し親子SHOTも公開丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「アクアパーク品川行って 太鼓の達人してボーリング した日」「息子メリーゴーランドデビュー」「#アクアパーク品川 #柿谷家」とハッシュタグを交えてコメント。あわせて、水族館の展示を見て喜ぶ子どもたちの後ろ姿や、娘との2SHOT、夫・柿谷曜一朗氏に支えられながらメリーゴーランドに乗る息子の姿など、