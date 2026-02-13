フラポートは、フランクフルト空港のターミナル3を4月22日に開業する。空港南側に位置するターミナル3は、2015年10月に着工。第1期はG、H、Jの3つのコンコースを備え、年間1,900万人の利用に対応する。総工費は40億ユーロで、欧州最大の民間資金によるインフラプロジェクトの一つとなった。シェンゲン域内、域外路線に対応し、ターミナル2を発着する航空会社57社が、6月上旬にかけて段階的に移転する。保安検査レーンを21レーン設